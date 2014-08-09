СМИ: Австралия собирается прекратить продажу урана России
09:01, 09 августа 2014Энергетика
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Власти Австралии рассматривают возможность применения новых санкций против России.
Австралия рассматривает воможность введения новых санкций против РФ / obozrevatel.com
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал SBS.
В частности, как заявил австралийский министр финансов Матиас Корманн, правительство сейчас рассматривает новые санкции против РФ, среди них — запрет на продажу урана.
"Мы рассматриваем, какие еще действия мы можем разумно предпринять в плане ужесточения санкций, наложенных на Россию. Все эти вопросы будут частью основательной и продуманной дискуссии, прежде чем мы примем решение", – заявил Корманн.
Читайте такжеАвстралия угрожает России новыми жесткими санкциямиРаньше о возможном прекращении продажи урана заявляла министр иностранных дел Джули Бишоп.
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