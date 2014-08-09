СМИ: Австралия собирается прекратить продажу урана России

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал SBS.

В частности, как заявил австралийский министр финансов Матиас Корманн, правительство сейчас рассматривает новые санкции против РФ, среди них — запрет на продажу урана.

"Мы рассматриваем, какие еще действия мы можем разумно предпринять в плане ужесточения санкций, наложенных на Россию. Все эти вопросы будут частью основательной и продуманной дискуссии, прежде чем мы примем решение", – заявил Корманн.

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