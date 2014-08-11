В США создают одну из крупнейших в мире энергокомпаний стоимостью $140 млрд

Крупная американская энергетическая корпорация Kinder Morgan, владеющая нефте- и газопроводами в США и Канаде, объединит находящиеся под ее контролем активы в одну компанию. Об этом заявил глава корпорации Ричард Киндер, передает ПРАЙМ.

"Это объединение станет крупнейшей компанией в сфере энергетической инфраструктуры в Северной Америке и третьей по размеру среди энергетических компаний", - подчеркивается в его заявлении. По оценкам аналитиков, стоимость новой структуры, с учетом всех ее долговых обязательств и активов партнеров, составит около 140 млрд долларов. На бирже ей будет присвоено обозначение KMI.

Читайте такжеРоссия из-за санкций может отложить масштабные проекты по добыче нефти - FitchПланируется, что сделку закроют к концу текущего года. Она будет предполагать объединение активов четырех компаний: Kinder Morgan Inc., Kinder Morgan Energy Partners, Kinder Morgan Management, а также El Paso Pipeline Partners. В настоящее время общая протяженность принадлежащих им нефте- и газопроводов составляет почти 130 тыс км. Транзакция еще должна получить одобрение инвесторов и регуляторов.