Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 15,107 млрд кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах со 2 по 8 августа увеличились на 0,9% - до 15,107 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, суточная добыча природного газа в Украине составляет около 50 млн кубометров, при этом возможный дефицит углеводородов в отопительный сезон, без учета реверсных поставок, может составить около 7 млрд кубометров.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд кубометров. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

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«Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.