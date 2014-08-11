Итальянская Saras заморозила сотрудничество с "Роснефтью"

Итальянская нефтеперерабатывающая компания Saras отложила планы по созданию совместного предприятия с ОАО «Роснефть» по продажам нефти и нефтепродуктов из-за санкций Запада, передает РИА "Новости" со ссылкой на Bloomberg.

«В последние недели сотрудничество с "Роснефтью" было приостановлено в связи с политическими событиями», - сказал исполнительный вице-президент и управляющий Saras Дарио Скаффарди. Приостановлены как переговоры по созданию совместного предприятия, так и другие коммерческие проекты.

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