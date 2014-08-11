Ривненская АЭС подключила к сети блок №1 после ремонта

Ривненская атомная электростанция 10 августа подключила к энергосети блок №1, который с 7 августа находился в ремонте, говорится в сообщении пресс-службы НАЭК «Энергоатом».

«10 августа в 15:13 энергоблок №1 Ривненской АЭС подключен к энергосети после проведения текущего ремонта. Продолжается плановое повышение мощности», - говорится в сообщении компании.

По состоянию на 8:00 11 августа в работе находятся четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 080 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационная, противопожарная и экологическая обстановка на РАЭС и прилегающей территории не изменялась и находится в пределах действующих норм.

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Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.