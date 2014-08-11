Цена нефти Brent держится около отметки $105 за баррель

На мировых торгах в понедельник, 11 августа, цена на нефть эталонной марки Brent держится около отметки $105 за баррель, опустившись с достигнутого в пятницу максимума недели, поскольку авиаудары США по исламистам в Ираке смягчили обеспокоенность по поводу возможного срыва поставок из второго крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, передает Reuters.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent уже снизились на 4 цента до $104,98 за баррель. Цена на нефть американской марки выросла на 17 центов до $97,82 за баррель.

Читайте такжеВ США создают создают крупную энергокомпанию стоимостью $140 млрд Цена на нефть балансирует между потенциальными краткосрочными срывами поставок и долгосрочными перспективами роста запасов, считают эксперты.

Читайте такжеРоссия из-за санкций может отложить масштабные проекты по добыче нефти - FitchОни утверждают, что нанесенные США на прошедших выходных удары могут способствовать стабилизации ситуации. Иракский Курдистан сообщил в пятницу, что добыча нефти в регионе остается нетронутой.