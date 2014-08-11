Иран готов поставлять газ в Европу через газопровод Nabucco

Иран готов поставлять газ в Европу через газопровод "Набукко" (Nabucco), две европейские страны уже заинтересовались этим. Об этом заявил заместитель министра нефти Ирана по международным отношениям Али Маджеди иранским СМИ, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, в то время как Европа намерена диверсифицировать поставки энергоресурсов, Иран со своими крупнейшими запасами газа в мире может предоставить Европе газ через "Набукко".

Читайте такжеВ "Нафтогазе" рассказали, кто сможет транспортировать российский газ в ЕвропуОн добавил, что Иран недавно посетили две делегации из европейских стран, которые он не назвал, для того, чтобы обсудить возможные маршруты поставок газа. Маджеди считает, что существуют различные маршруты, включая поставки через Турцию, Ирак, Сирию, Кавказ и Черное море. По его мнению, турецкий маршрут лучший из представленных.

Читайте такжеКличко: зима будет непростой, температура отопления будет пониженаМаджеди заявил, что газа с месторождения "Шах Дениз" в Каспийском море будет недостаточно для этого газопровода - добыча на этом месторождении составит не более 8 млрд кубометров в год, тогда как мощность газопровода была заявлена как минимум в 23 млрд кубометров в год. Замминистра нефти Ирана отметил также, что Турция выражала свой интерес в участии в поставках газа из Ирана в Европу.

Кроме того, у Ирана есть потенциал поставлять газ в Европу в форме сжиженного природного газа (СПГ).

Читайте такжеПорошенко рассказал к каким компромиссам готов с РоссиейNabucco - нереализованный проект магистрального газопровода протяженностью 3 тыс. 300 км из Туркмении и Азербайджана в страны ЕС, прежде всего Австрию и Германию. Прогнозировалась стоимость проекта - 7,9 млрд евро. В консорциуме по строительству газопровода приняли участие следующие компании: OMV Gas GmbH (Австрия), BOTAS (Турция) "Булгаргаз" (Болгария), Transgaz (Румыния).

Подготовка проекта велась с 2002 года. Первоначально строительство планировалось начать в 2011 году, а завершить к 2014 году, однако реализация проекта несколько раз откладывалась из-за проблем с возможными поставщиками газа. В конце 2011 года было сообщено, что сроки запуска проекта сдвинулись к 2018 году.

В июне 2013 года было объявлено, что проект закрыт, а приоритетным проектом теперь является Трансадриатический газопровод.