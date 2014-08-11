"Нафтогаз" предлагает европейским клиентам "Газпрома" покупать газ на границе с РФ

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» советует европейским компаниям пересмотреть свои договоры с «Газпромом» на транзит российского газа через территорию Украины в случае одобрения Верховной Радой санкций в отношении Российской Федерации, которые могут затронуть и транзит энергоресурсов.

«Если мы не можем транспортировать газ для «Газпрома», то мы можем транспортировать его для других компаний, например, европейских», - сказали УНИАН в пресс-службе «Нафтогаза».

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Однако, как позже пояснили УНИАН в компании, «Нафтогаз» предлагает европейским клиентам «Газпрома» покупать газ на восточной границе Украины с Россией, что, скорее всего, потребует изменений в соответствующих транзитных договорах.

Украина уже неоднократно предлагала Европе покупать природный газ на украинско-российской границе и подписать новые соответствующие договоры с компанией «Газпром».

Премьер-министр Арсений Яценюк ранее заявлял, что закон о санкциях должен быть проголосован парламентом во вторник, 12 августа.

Справка УНИАН. Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают в течение последних четырех лет.

Кроме этого, поставки российского газа в ЕС осуществляются через «Газпром экспорт», который торгует им непосредственно на западной границе Украины.

В июле Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила газовому монополисту компании «Газпром» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет.