"Лукойл" ушел из Украины: проданы 240 АЗС и 6 нефтебаз

Российская компания «Лукойл» 11 августа подписала с малоизвестной австрийской компанией AMIC Energy Management GmbH (AMIC) договор о продаже 100% акций «Лукойл-Украина», владеющей около 240 АЗС и 6 нефтебазами на территории Украины.

«Ожидается, что сделка будет завершена после получения необходимой разрешительной документации от компетентных органов Украины», - говорится в сообщении AMIC.

Как сообщал УНИАН, в конце июля «Лукойл» сообщил о достижении договоренности с AMIC Energy Management GmbH (AMIC) о продаже своей «дочки» в Украине.

Опрошенные УНИАН эксперты и участники нефтяного рынка склоняются к мнению, что «Лукойл», стремясь защитить свои активы от санкций, заключает сделки, подобные этой. Однако фактический контроль над предприятиями все-равно остается за «Лукойлом».

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Справка УНИАН. Компании «Лукойл» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.