Замминистра экономики Максюта 13 августа посетит Москву - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

"В ходе визита с российскими коллегами планируется обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества", - сказал собеседник агентства и добавил, что окончательная программа визита согласовывается.

По его словам, планируется затронуть вопросы сотрудничества в условиях подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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Он подчеркнул, что это первые переговоры за много месяцев на таком уровне между представителями Украины и РФ.

Как сообщал УНИАН, планируется, что 12 сентября в Брюсселе состоятся переговоры в формате Украина – Евросоюз – Россия относительно влияния Соглашения об ассоциации на российскую экономику.

В июне прошел первый раунд технических консультаций между ЕС и Россией относительно Соглашения об ассоциации с Украиной.

Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, а полностью документ был подписан 27 июня.

С 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных сборов для поставок украинских товаров, а также установление квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.