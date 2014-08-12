Хмельницкая АЭС отключила энергоблок №2

Хмельницкая атомная электростанция 12 августа отключила от энергосети энергоблок №2 для проведения капитального ремонта, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

«12 августа в 3:00 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от сети для проведения капитального планового ремонта», - говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что по состоянию на 12 августа в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС - 49-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС - 57-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 735 МВт, для Ривненской АЭС – 2 565 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 770 МВт, для Хмельницкой АЭС – 600 МВт.

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Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.