Цены на нефть обвалились на фоне ситуации в Ираке

На мировых торгах во вторник, 12 августа, цена на нефть эталонной марки Brent снижается третью сессию подряд - обвалилась до $104 за баррель, поскольку политическая напряженность в Багдаде не была расценена как угроза производству нефти в стране, передает Reuters.

В понедельник в Ираке был назначен новый премьер-министр - Хайдер Абади, однако нынешний глава правительства Нури аль-Малики отказался покинуть должность и разместил силовиков в Багдаде.

Президент Барак Обама заявил, что назначение Абади - важный шаг для борьбы с исламистскими боевиками, взявшими под контроль ряд северных регионов страны.

Читайте такжеFinancial Times: Санкции США – не «мелочь» для российской нефтяной отраслиРынки не отреагировали на события, поскольку срывов поставок пока не ожидается.

Cентябрьские фьючерсы на Brent снизились в цене на 43 цента до $104,25 за баррель. Цена на нефть американской марки WTI сократилась на 43 цента до $97,65 за баррель.

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