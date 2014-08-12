Цена импортного газа для Украины в июле составила $358,9

Средняя цена газа, который Украина импортировала в июле 2014 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), составила 358,94 долл. за тыс. кубометров, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций.

Как сообщал УНИАН, средняя цена газа, который Украина импортировала в июне 2014 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), составила 281,63 долл. за тыс. кубометров, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли. «Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за июнь 2014 года, которая составляет 281,63 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. С 16 июня 2014 года «Газпром» прекратил подачу топлива для украинских потребителей.

Украина почти два месяца импортирует газ исключительно из Европы по польскому и венгерскому маршрутам. Ожидает с сентября открытие словацкого маршрута.