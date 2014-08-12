Служащие «Нафтогаза» незаконно растратили 320 млн гривень бюджетных средств

Прокуратура Шевченковского района начала уголовное производство по факту растраты должностными лицами Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» более 320 млн гривен бюджетных средств, которые были выделены на развитие минерально-сырьевой базы.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры города Киева.

В 2012 году предприятие топливно-энергетического комплекса заключило с частной фирмой 4 соглашения о проведении геологоразведочных работ.

Средства в полном объеме были перечислены на счета фирмы. Впрочем, никаких работ так и не было проведено.

Как выяснилось, указанная коммерческая структура, имея в штате только одного работника, была создана для прикрытия незаконной деятельности. Как следствие, служащие «Нафтогаза» перечислили многомиллионную сумму на счета фиктивного предприятия.

Читайте также"Нафтогаз" предлагает европейским клиентам "Газпрома" покупать газ на границе с РФ

Сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) внесены в ЕРДР.

Продолжается досудебное расследование, ход которого находится на особом контроле прокуратуры города Киева.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" рассказали, кто сможет транспортировать российский газ в Европу

Кроме того, столичным ГУ Миндоходов проводится досудебное расследование уголовного производства по факту создания с целью прикрытия незаконной деятельности в 2011-2013 годах ряда субъектов хозяйствования, среди которых и фигурирует указанная фирма.