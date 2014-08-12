Словакия готова к поставкам газа в Украину

Специалисты оператора газотранспортной системы Словакии - компании Eustream завершили подготовительные работы к реверсным поставкам топлива в Украину.

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель компании Eustream Ваграм Чугурян.

"Мы готовы начать с 1 сентября этого года реверсные поставки газа в Украину из стран Центральной Европы в контрольном режиме, который предусматривает поставку около трех миллиардов кубометров в год, - заявил Чугурян. - С 1 марта 2015 года газопровод сможет осуществлять поставки на максимальной мощности 10 миллиардов кубометров в год".

Представитель компании Eustream напомнил, что в ходе процедуры Open Season несколько европейских фирм предоставили обязывающие заявки на прокачку газа по этой трубе.

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Специалисты Eustream провели в течение последних трех месяцев комплексную проверку технического состояния газопровода Ужгород-Вояны, построенного 15 лет назад, а также работы по сооружению дополнительного 400-метрового трубопровода до украинской границы. Большую часть транзитных мощностей нового газопровода до 2019 года выкупила украинская госкомпания "Нафтогаз".