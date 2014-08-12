Запорожская АЭС подтвердила соответствие требованиям международных стандартов

Согласно сообщению, цель аудита – подтверждение соответствия ИСУ Запорожской АЭС требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Это стандарты, которые устанавливают требования к системе менеджмента качества и системы экологического управления.

«По результатам несоответствий требованиям стандартов не выявлено – ни по системе качества, ни по системе экологического управления», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении компании, ответственность за сопровождение системы управления и системы экологического управления на Запорожской АЭС лежит на двух функциональных подразделениях – службе качества и службе охраны окружающей среды.

«Именно они внедряют внешние требования, разрабатывают соответствующие производственные документы, а структурные подразделения Запорожской АЭС их выполняют. Организацию этой деятельности, а также соблюдение установленных требований проверяли аудиторы органа по сертификации. За три дня две параллельно работающие группы проверили 24 подразделения Запорожской АЭС», - отмечается в сообщении.

«Второй надзорный аудит на Запорожской АЭС пройдет в 2015 году, поскольку соответствие требованиям нужно подтверждать каждый год», - подчеркивается в сообщении.

Справка УНИАН. Работа по интегрированной системе управления ведется в рамках НАЭК «Энергоатом». Новаторами в этой системе была Ровенская АЭС – она первой получила сертификат. Следом – Южно-Украинская АЭС. Около трех лет работа по подготовке к сертификации велась параллельно на Хмельницкой, Запорожской станциях и в ОП «Атомремонтсервис». На сегодня сертифицированы все атомные электростанции, АРС и дирекция НАЭК «Энергоатом».

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн. кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый - в 1989 году, шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.