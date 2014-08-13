Американская компания увеличила исковые претензии к "Газпрому" со $110 млн до $1,3 млрд

Американская Moncrief Oil International, уже девять лет пытающаяся доказать в судах США свои права на долю в одном из крупнейших в России Южно-Русском месторождении газа, увеличила денежные требования к "Газпрому" со $110 млн до $1,3 млрд, пишет "Коммерсант".

Монополия считает, что дело должно быть передано из суда округа Таррант штата Техас в Федеральный суд Южного округа Техаса, который уже отклонил претензии Moncrief в 2006 году.

Читайте также"Нафтогаз" предлагает европейским клиентам "Газпрома" покупать газ на границе с РФЮжно-Русское месторождение газа в ЯНАО - одно из крупнейших в России. По данным "Газпрома", запасы газа превышают 1 трлн кубометров, нефти - 5,7 млн тонн. Лицензия принадлежит ОАО "Севернефтегазпром", контрольным пакетом которого владеет "Газпром". По 25% минус три акции - у немецких Wintershall (дочерняя структура концерна BASF) и E.ON. На месторождении добывается 25 млрд кубометров газа в год, оно является основой ресурсной базы трансбалтийского газопровода Nord Stream.

Читайте такжеУкраина готова покупать российский газ только на рыночных условияхMoncrief судится с "Газпромом" с 2005 года. Американская компания считает, что имеет право на долю (до 40%) в Южно-Русском благодаря заключенным в конце 1990-х договоренностям об СП с прежним недропользователем месторождения - ОАО "Запсибгазпром". После неудачного разбирательства в суде Южного округа Техаса (чье решение в 2007 году подтвердил апелляционный суд) Moncrief обратилась в суд округа Таррант штата Техас. Компания обвинила "Газпром" в нарушении коммерческой тайны, связанной с планами по переработке газа Южно-Русского месторождения и его продаже в США.

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