Цена нефти Brent обвалилась до минимума более чем за год

На мировых торгах в среду, 13 августа, стоимость Brent снизилась до минимального значения более чем за год - избыточные запасы компенсируют риск срыва поставок из-за конфликтов в Ираке и Ливии, передает Reuters.

Нефть теряет в цене уже четвертый день подряд после того, как Международное энергетическое агентство указало на хорошо обеспеченные нефтью мировые рынки.

Читайте такжеFinancial Times: Санкции США – не «мелочь» для российской нефтяной отраслиДобыча стран ОПЕК увеличилась до пятимесячного максимума - 30,44 миллиона баррелей в сутки в июле благодаря росту производства в Саудовской Аравии и Ливии, что с лихвой компенсировало сокращение добычи в Ираке, Иране и Нигерии.

Читайте такжеВ США создают одну из крупнейших в мире энергокомпаний стоимостью $140 млрд Сентябрьские фьючерсы на Brent уж подешевели на 38 центов до $102,65 за баррель. Ранее цена упала до $102,37, минимального значения с 1 июля 2013 года.

Американская легкая нефть подешевела на 3 цента до $97,34 за баррель.

Читайте такжеОПЕК снизила прогноз поставок нефти из России в 2014 годуАмериканский институт нефти сообщил, что запасы в США увеличились на 229.000 баррелей на неделе, завершившейся 8 августа, до 364,2 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения запасов на 2 миллиона баррелей.