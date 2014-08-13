«Укртрансгаз» завершил подготовку к реверсу газа из Словакии

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» 7 августа на компрессорной станции «Ужгород» завершил полный комплекс работ по обеспечению технической возможности приема природного газа со стороны Словакии, говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

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«Работы проведены согласно графику собственными силами и за собственные средства компании», - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, по результатам последних переговоров между операторами газотранспортных систем Украины (ПАО «Укртрансгаз») и Словакии («Eustream a.s.») окончательно были согласованы технические аспекты, связанные с пограничным сотрудничеством, взаимодействием при эксплуатации объектов и учетом газа.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2014 между «Укртрансгазом» и «Eustream a.s.» был подписан меморандум о взаимопонимании по обеспечению реверсных поставок газа в Украину.

К поставкам газа в Украину через Словакию проявили интерес около двух десятков европейских поставщиков. Поставки газа из Словакии начнутся уже с 1 сентября этого года.