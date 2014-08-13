АМКУ обвинил пять компаний в завышении цен на бензин и дизтопливо

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обвиняет 5 компаний - импортеров нефтепродуктов в злоупотреблении монопольным положением на рынке импортного топлива Украины из-за завышения цен на бензин и дизельное топливо на своих автозаправочных станциях (АЗС).

Об этом на брифинге сообщил государственный уполномоченный АМКУ Михаил Русинский.

По его словам, в списке компаний с признаками монопольного положения на рынке импортных нефтепродуктов находятся: «Лукойл–Украина», «ОККО нефтепродукт», «Альянс Холдинг» (сеть АЗС Shell), а также «ВОГ ритейл» и «Золотой экватор» (обе работают под брендом WOG).

Русинский отметил, что эти компании еще в апреле получили от АМК поручение предоставить экономическое обоснование повышения цен, однако обоснованных расчетов комитет не получил.

«Поэтому органами комитета было начато углубленное исследование рынков розничной торговли нефтепродуктов с привлечением территориальных отделений комитета», - сказал Русинский.

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По его словам, операторы на рынке сообщают, что для покрытия расходов и обеспечения прибыльности бизнеса размер маржи между ценой закупки и ценой реализации топлива должен составлять около 180 долл. на тонне, и участники рынка говорят, что такой уровень маржи не обеспечивается.

«Средняя разница между закупочной ценой и ценой реализации нефтепродуктов, по данным субъектов, едва ли составляет 500 гривень за тонну. Однако проведенный комитетом анализ свидетельствует, что реальная маржа составляет 3,5 - 4,5 тысячи гривень на тоне», - подчеркнул Русинский.

Кроме того, он сообщил, что импортеры нефтепродуктов продают в Украине топлива повышенного качества в 2 раза больше, чем завозят в страну. При этом ввозят обычного топлива вдвое больше, чем продают.

По словам Русинского, сейчас ведется расследование относительно участия указанных компаний в ценовом сговоре при установлении цен на топливо. А в случае получения фактов нарушений, на компании может быть наложен штраф в размере 10% от дохода за предыдущий год.

Как сообщал УНИАН, в начале августа исполняющий обязанности главы Антимонопольного комитета Николай Бараш заявил о неправомерном завышении цен на бензин и дизельное топливо операторами рынка более чем на 1 грн.