Киев и Брюссель еще обсуждают детали проверки транзита газа

Киев и Брюссель продолжают обсуждать вопрос направления группы европейских экспертов для проверки потоков транзита российского газа через территорию Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом в среду на брифинге сообщила представитель вице-президента Европейской комиссии Марлене Холзнер (Marlene Holzner).

"В Украине еще нет никакой миссии, мы обсуждаем, где и когда это может произойти", - сказала она.

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Как известно, украинская сторона предложила Европейской комиссии направить европейских экспертов в Украину для проверки объемов транзита российского газа через территорию Украины в связи с продолжительным спором между Киевом и Москвой, чтобы предотвратить обвинения в отборе газа.