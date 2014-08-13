Украина попробует прокачать газ через Словакию 15 августа

Тестовая прокачка природного газа в реверсном режиме по самому перспективному для Украины словацкому маршруту может начаться 15 августа текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 13 августа, сообщил журналистам министр энергетики и угольном промышленности Юрий Продан.

«С 15 августа должны начаться тестовые испытания. После проведения теста мы будем определяться с возможными объемами прокачки газа», - сказал Продан.

Как ранее сообщал УНИАН, оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» 7 августа на компрессорной станции «Ужгород» завершил полный комплекс работ по обеспечению технической возможности приема природного газа со стороны Словакии.

В апреле 2014 между «Укртрансгазом» и компанией Eustream a.s. был подписан меморандум о взаимопонимании по обеспечению реверсных поставок газа в Украину.

По данным «Нафтогаза», к поставкам газа в Украину через Словакию проявили интерес около двух десятков европейских поставщиков. Планируется, что поставки газа из Словакии начнутся уже с 1 сентября этого года.

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По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, ежегодный объем поставок может составить порядка 8 млрд кубометров с дальнейшей возможностью увеличения.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.