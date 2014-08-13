В «Газпроме» заговорили о «неденежных формах расчетов за газ» со стороны Украины

Российский газовый монополист «Газпром» не исключает, что могут появиться «неденежные формы расчетов за газ» со стороны Украины. Об этом говорится в отчете компании за 2-й квартал в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

«Политический и экономический кризис в Украине привел к увеличению задолженности за газ и нарушению контрактных обязательств по оплате со стороны Украины. Задолженность Украины за газ, поставленный ОАО «Газпром» в 2013 году, не погашена.

В условиях, когда Украина не исполняет договоренности, ОАО «Газпром» в полном соответствии с действующим контрактом с 16 июня 2014 года перевело НАК «Нафтогаз Украины» на предоплату поставок газа. Таким образом, невозможно гарантировать, что в будущем, в силу не зависящих от ОАО «Газпром» причин, не появятся неденежные формы расчетов за газ», - говорится в документе.

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Отмечается, что осуществление расчетов по сделкам в неденежной форме уже оказывало в прошлом и может оказывать в будущем неблагоприятное воздействие на способность «Газпрома» финансировать операционные или капитальные затраты, которые должны производиться в денежной форме, а также на способность своевременно выплачивать налоги и проводить прочие обязательные отчисления.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.