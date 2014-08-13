Кабмин выделил деньги на реконструкцию электросетей в Украине

Кабинет министров издал распоряжение о выделении средств на реконструкцию электросетей в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак.

В то же время он не уточнил сумму выделенных для этого средств.

Вместе с тем Семерак сообщил, что предусматривается и сооружение новых линий протяжностью более 200 км в Запорожской области и более 350 км в Ривненской и Киевской областях.

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Кроме того, Семерак сообщил, что на сегодняшнем заседании принято постановление, которым предусматривается использование 500 млн грн на переоснащение котельных с газовых котлов на оборудование, использующее альтернативные источники энергии.

"Также этим постановлением предусматривается компенсация процентов гражданам на замещение приборов отопления, которые переходят с газа на другие источники... Мы прогнозируем, что это позволит домохозяйствам подготовиться к тем случаям, которые ожидаются в связи с ситуацией, сложившейся с российским газом", - сказал он.