Прибыль "Газпрома" за первое полугодие упала на 38%

Чистая прибыль "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета /РСБУ/ в первом полугодии 2014 года упала по сравнению с тем же периодом годом ранее на 38% - до 154,989 млрд рублей, передает ПРАЙМ со ссылкой на отчет компании.

Выручка компании при этом увеличилась на 9,9% и достигла 2,111 трлн рублей, себестоимость возросла с 938,526 млрд рублей до 979,986 млрд рублей.

Читайте такжеВ «Газпроме» заговорили о «неденежных формах расчетов за газ» со стороны УкраиныВаловая прибыль компании в первом полугодии составила 1,131 трлн рублей, что на 15,1% больше, чем в январе-июне 2013 года. Балансовая прибыль сократилась за 6 месяцев на 19% до 282,524 млрд рублей.

Снижение балансовой прибыли и чистой прибыли связано с ростом расходов компании в 1,3 раза - до 1,882 трлн рублей.

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