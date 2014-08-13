«Нафтогаз» снова призывает ЕС покупать газ на западной границе России

Энергетический госхолдинг «Нафогаз Украины» вновь призвал европейские компании к переносу закупки газа с западной границы Украины на западную границу России, чтобы избежать угроз «Газпрома» о прекращении поставок «голубого топлива» в ЕС, используя необоснованные обвинения о ненадежности его транзита через Украину.

«Нафтогаз» уважает долгосрочные контракты европейских потребителей на поставки российского газа и понимает, что их изменение требует переговоров и времени. В то же время компания отмечает, что сложившуюся ситуацию также нельзя считать стабильной. Сегодняшняя ситуация может привести к повторению газового кризиса 2009 года, когда «Газпром» прекратил транзит газа в Европу», - говорится в пресс-релизе НАК «Нафтогаз Украины».

«Закупка российского газа на границе Украины с Россией предоставит европейским газовым компаниям возможность распоряжаться своим газом уже на территории Украины, в том числе использовать значительные мощности подземных хранилищ газа на западе нашего государства. Украина, в свою очередь, получит прямое соединение с европейскими операторами газовых сетей. Такая структура транзита является выгодной для обеих сторон», – цитирует пресс-служба слова председателя правления НАК Андрея Коболева. В компании очередной раз подчеркнули, что принятие закона Украины «О санкциях» не будет означать автоматического введения санкций против любых лиц, в том числе против «Газпрома».

«Закон лишь создает правовую основу для их применения. Одновременно перенесение закупки газа европейскими компаниями на западную границу России позволит не только нивелировать потенциальный риск введения санкций, но и привести договорные отношения по транзиту газа в соответствие с нормами Третьего энергетического пакета ЕС, имплементировать который Украина должна до 2015 г. Такое решение полностью соответствует правилам Европейского Энергетического Сообщества, к которому Украина присоединилась в 2011 г.», - отмечается в сообщении.

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Также в компании напомнили, что расторжение 17 июня по инициативе российской стороны договора о балансировке газа между «Укртрансгазом» и «Газпром экспорт» делает невозможным использование «Газпромом» газа из украинских подземных хранилищ для покрытия пикового потребления в ЕС.

Кроме того, в «Нафтогазе» считают, что отсутствие прямых договоров соединения (Interconnection Agreements) между «Укртрансгазом» и операторами транспортных систем соседних стран исключает стандартное балансирование при транзите газа.

«Такие договоры имеет «Газпром экспорт» вопреки нормативным положениям, действующим в ЕС. Благодаря этому российская компания монопольно контролирует транспортировку и продажу газа на восточных границах Европы», - говорится в сообщении НАК.

«Как надежный транзитер НАК «Нафтогаз Украины» считает своим долгом предупредить европейских партнеров о возможных рисках и предлагает решить проблему совместными усилиями путем трехсторонних переговоров в формате Украина – ЕС – Россия», - говорится в пресс-релизе «Нафтогаза».

Справка УНИАН. Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают в течение последних четырех лет.