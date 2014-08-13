Потребители должны «Нафтогазу» 19,8 млрд гривень

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 13 августа 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 19,8 млрд грн за потребленный природный газ, что на 1% выше показателя прошлой недели.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственного энергохолдинга.

Согласно сообщению, долг перед «Нафтогазом» увеличился в основном за счет «Полтаваоблэнерго» (61 млн грн); «Киевэнерго» (42 млн грн); «Энергомашспецсталь» (13 млн грн); «Харьковские тепловые сети» (10 млн грн).

При этом в компании отмечают, что полностью рассчитался с долгами «Днепроазот» (почти 40 млн грн).

Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет 89% указанной суммы, долг ТЭЦ за природный газ, используемый в производстве электроэнергии, - почти 10%, долг прямых промышленных потребителей - около 1%.

Суммарная просроченная задолженность перед «Нафтогазом» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, потребленный для производства тепловой энергии, составляет 17,5 млрд грн, из них в 2014 году - 5,04 млрд грн.

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«Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Киева (1,8 млрд грн), Донецкой (3,3 млрд грн), Днепропетровской (2,7 млрд грн), Харьковской (1,6 млрд грн), Луганской (0,9 млрд грн) и Одесской (0,8 млрд грн) областей», - говорится в сообщении.

«Средний уровень расчетов за природный газ по предприятиям ТКЭ в Украине за 2014 остался неизменным и составляет 46%», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, долг предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей по состоянию на 22 апреля 2014 года перед НАК «Нафтогаз Украины» составлял 20,7 млрд грн.

Кабинет министров Украины прогнозирует, что дефицит «Нафтогаза» в 2014 году составит порядка 37 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.