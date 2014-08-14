СМИ: глава «Роснефти» Сечин просит о помощи из-за санкций

Об этом рассказал газете «Ведомости» источник в нефтяной индустрии. Обсуждение запроса уже ведется — об этом свидетельствует письмо замминистра экономического развития Олега Фомичева в Минэнерго, которое есть в распоряжении издания.

Самый дорогой из предлагаемых способов для бюджета заключается в выкупе за счет фонда национального благосостояния (части Стабилизационного фонда) новых облигаций «Роснефти» на 1,5 трлн рублей. Эту сумму изданию подтвердили четыре федеральных чиновника.

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Необходимость столь серьезных мер поддержки Сечин объясняет санкциями США, введенными против его компании в июле. Теперь американским компаниям и гражданам, а также банкам, совершающим операции в США, запрещено предоставлять «Роснефти» и некоторым другим крупным российским организациям кредиты более чем на 90 дней.

Чистый долг «Роснефти» по состоянию на конец июня составлял именно 1,5 трлн рублей. Общий долг нефтяной компании превышает 2,2 трлн, однако после заключения крупного контракта с китайской CNPC «Роснефть» получила $17 млрд предоплаты за поставку нефти.

Долг «Роснефти» образовался после покупки в 2013 году ТНК-ВР за $54 млрд, ради которой были оформлены зарубежные кредиты на общую сумму в $31 млрд. Сразу после ввода санкций аналитики Moody's говорили, что нефтяной компании могут в ближайшие четыре года возникнуть проблемы с рефинансированием долгов, а особенно сложную ситуацию прогнозировали в 2015 году, поскольку на ближайшее время у «Роснефти» приходится пик выплат по долгам.

Общий объем Фонда национального благосостояния составляет около 3 трлн рублей. «Ведомости» отмечают, что запрошенных Сечиным 1,5 трлн в Фонде нет: в июне премьер-министр Медведев разрешил Минфину инвестировать средства в инфраструктурные проекты, проекты Росатома или Российского фонда прямых инвестиций или держать на депозитах в ВЭБе; часть денег уже распределена.

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Санкции США по поводу участия России в противостоянии на востоке Украины коснулись крупнейших российских энергетических компаний «Роснефти» и НОВАТЭКа, а также «Газпромбанка» и ВЭБа. До этого персональные санкции были введены в связи с присоединением к России Крыма в отношении самого президента «Роснефти» Сечина. Эти действия сразу привели к отказу британских Lloyds Bank и HSBC Holdings от заемного финансирования сделки с BP о долгосрочных поставках нефти.