ЕС готов обсудить возможность покупки газа на украинско-российской границе

Идея "Нафтогаза" относительно того, что европейские газовые компании могут покупать российский газ на российско-украинской границе, требует пересмотра условий контрактов на поставки.

Такое мнение еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера привела его пресс-секретарь Марлина Хольцнер, пишет ИТАР-ТАСС.

"Идея "Нафтогаза", что европейские газовые компании могут покупать российский газ на российско-украинской границе, а не получать его транзитом через Украину, требует пересмотра условий контрактов на поставки. Это означает, что эти компании и "Газпром" должны согласиться с этой идеей, сесть и изменить контракты. Это не может быть сделано за одну ночь", - считает Эттингер.

По его словам, взаимоприемлемое для всех сторон решение должно быть найдено в рамках переговоров по газу между ЕС, Украиной и Россией. Ожидается, что новый раунд консультаций может состояться в первой декаде сентября.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" рассказали, кто сможет транспортировать российский газ в Европу

Как сообщал УНИАН, «Нафогаз» призвал европейские компании к переносу закупки газа с западной границы Украины на западную границу России, чтобы избежать угроз «Газпрома» о прекращении поставок «голубого топлива» в Европу, который использует необоснованные обвинения о ненадежности транзита через Украину.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают в течение последних четырех лет.