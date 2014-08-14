Немецкая RWE снова проведет с "Газпромом" переговоры о цене газа

Немецкая RWE проведет переговоры с "Газпромом" о пересмотре цены на газ в июне 2016 года. Об этом говорится в финансовом отчете немецкой компании за первое полугодие 2014 года, передает ПРАЙМ.

Последний пересмотр цены состоялся в феврале 2014 года.

Как сообщал УНИАН, на сегодня реверсные поставки газа в Украину осуществляются через Польшу по контракту с немецкой компанией RWE, Венгрию и Словакию.

Читайте такжеЕС готов обсудить возможность покупки газа на украинско-российской границе"Газпром" неоднократно участвовал в международных судебных разбирательствах, связанных с пересмотром условий долгосрочных газовых контрактов и взысканием долгов с иностранных потребителей. Как правило, российская компания улаживала конфликты с партнерами в досудебном порядке.

Читайте такжеВ «Газпроме» заговорили о «неденежных формах расчетов за газ» со стороны УкраиныПервым прецедентом, когда европейская компания-поставщик подала в суд против "Газпрома", требуя пересмотра цены по долгосрочному контракту на поставку газа, стал иск итальянской компании Edison. В 2011-2012 годах добились включения спотовой /биржевой/ составляющей в расчет цены на газ и другие компании. Обращались в арбитраж с исками против "Газпрома" E.ON /Германия/ и PGNiG /Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Польша/. Оба иска были отозваны, когда "Газпром" согласился уменьшить цену. Кроме того, в 2011-2012 годах "Газпром" снизил цену на газ компаниям Wingas /Германия/, DEPA /Греция/, GDF Suez /Франция/, Sinergie Italiane /Италия/ и Econgas /Австрия/ и SPP /Словакия/.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" рассказали, кто сможет транспортировать российский газ в ЕвропуДоговариваться в досудебном порядке с потребителями в Европе "Газпрому" удавалось не всегда. В октябре 2012 года венское отделение Арбитражного суда при Международной торговой палаты /ICC/ отказало "Газпром экспорту" в иске против RWE Transgas - чешской дочерней компании немецкого концерна RWE. Российская компания требовала от нее 500 млн долларов США, которые чешская сторона не выплатила за неотобранный газ в 2008-2011 годах. В январе 2014 года очередная апелляция по данному делу была подана в Верховный суд Австрии.