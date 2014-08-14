ЛУКОЙЛ не исключает ухода из ряда стран из-за "ухудшения имиджа России"

Российский «ЛУКОЙЛ» осуществляет свои операции в ряде стран с высоким уровнем политических и экономических рисков, которые могут существенно осложнить деятельность компании в отдельном регионе и даже привести к ее прекращению, говорится в отчетности компании по РСБУ за второй квартал 2014 года, передает РИА "Новости".

В частности, компания осуществляет ряд проектов в Ираке, Венесуэле, Кот-д'Ивуаре, Гане, Египте, Украине, для которых политические риски оцениваются как высокие.

Читайте такжеСМИ: глава «Роснефти» Сечин просит о помощи из-за санкцийКроме того, по мнению компании, значительное ухудшение имиджа Российской Федерации в большинстве зарубежных регионов присутствия "ЛУКОЙЛа" может негативно отразиться на восприятии потребителями бренда компании, что может привести к снижению объемов розничных продаж в краткосрочной перспективе.

Читайте такжеBloomberg: Путин истощает российские компании, которые не могут получить деньги за рубежом"Негативное развитие ситуации вокруг Украины может иметь неблагоприятные макроэкономические и другие последствия для некоторых регионов, в которых работает НК, включая, повышение волатильности курсов иностранной валюты и ухудшение условий коммерческой деятельности в целом", - добавляет компания.