Рада приняла закон о реформе управления ГТС

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины (№ 4116а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 228 народных депутатов из 301, зарегистрированного в сессионном зале.

При этом от фракции Партии регионов «за» проголосовал 1 депутат, от группы “За мир и стабильность” - 0.

Представляя законопроект, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что правительство согласилось с правками от фракций.

«Фракция «Свобода» настаивала на том, чтобы окончательное решение относительно инвестора принималось исключительно в стенах Верховной Рады. Несмотря на то, что действующая Конституция не дает расширенного толкования такого решения, но я считаю, что это логическое решение. Правительства меняются, президенты меняются, и для баланса властей необходим контроль со стороны Верховной Рады», - сказал Яценюк.

По его словам, в правительстве также согласились добавить два пункта. «При проведении конкурса компания, которая является резидентом ЕС или США, обязана раскрыть всю информацию о структуре собственности и показать всех бенефициаров. Это существенное условие. И второе: если компания, которая выиграла конкурс, решит внести изменения в собственность, то такое решение может приниматься исключительно в случае, если украинская сторона дала на это согласие. Мотивация понятна: выигрывает компания-резидент ЕС, а через некоторое время изменится структура собственности и под лейбой ЕС может быть собственность страны-агрессора», - сказал Яценюк, добавив, что компания, которая выиграла конкурс, должна каждые 5 лет отчитываться перед парламентом Украины.

Читайте такжеУкраина хочет исключить любую возможность «Газпрома» контролировать ГТС

Яценюк напомнил, что основные положения закона в том, что ГТС и хранилища останутся на 100% в государственной собственности, конкурс на привлечение инвесторов является публичным, а инвесторами могут быть только сертифицированные компании ЕС или США. Операторская компания контролируется исключительно государством – 51% принадлежит государству, 49% принадлежит ЕС или США.

По словам Яценюка, законопроект - это инвестиции, а также инструмент заинтересованности ЕС в увеличении транзита газа и поддержке Украины, в том числе в вопросе реализации проекта «Южный поток», который, по словам Яценюка, «строится исключительно против Украины». «Непросто будет привлечь инвестора, но это повод начать переговоры», - добавил глава правительства.

Законом предлагается внести изменения в законы «О трубопроводном транспорте», «О нефти и газе», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «Об основах функционирования рынка природного газа», которые направлены на реформирование Единой газотранспортной системы в соответствии с взятыми Украиной обязательствами согласно Договору об основании Энергетического содружества, в частности относительно требований Директивы 2009/73/ЕС Европейского парламента и Совета об общих правилах для внутреннего рынка природного газа, и регламенту 715/2009 Европейского парламента и Совета об условиях доступа к сетям передачи природного газа.

По мнению субъекта права законодательной инициативы, принятие закона «позволит обеспечить реформирование публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», направленное на выполнение обязательств Украины, взятых по протоколу о присоединении Украины к договору об основании Энергетического содружества».