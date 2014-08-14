Обвал на рынке нефти продолжается на фоне роста поставок и снижения спроса

На мировых торгах в четверг, 14 августа, цена нефти Brent упала ниже отметки $104 за баррель на фоне избыточных поставок и опасений по поводу слабого спроса, несмотря на продолжающиеся кризисы в Ираке и Украине, передает Reuters.

Экспорт нефти из ливийского порта Рас-Лануф восстановился после того, как порт был закрыт в течение года из-за его блокирования вооруженными повстанцами.

Читайте такжеFinancial Times: Санкции США – не «мелочь» для российской нефтяной отраслиПомимо перенасыщения рынка, инвесторов беспокоит спрос после неожиданного роста запасов в США. Запасы выросли на 1,4 миллиона баррелей на прошлой неделе, тогда как аналитики ожидали сокращения на 2 миллиона баррелей.

Читайте такжеИран готов поставлять газ в Европу через газопровод Nabucco Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 29 центов до $103,99 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть понизились на 36 центов до $97,23 за баррель.

Читайте такжеРоссия из-за санкций может отложить масштабные проекты по добыче нефти - FitchПроизводство нефти в США, как ожидается, будет расти. Управление энергетической информации повысило прогноз производства нефти на этот год до 8,5 миллиона баррелей в сутки с 8,42 миллиона баррелей в сутки, а на следующий год - до 9,3 миллиона баррелей в сутки и 9,27 миллиона баррелей в сутки. Если прогноз на 2015 год оправдается, это будет самый высокий годовой уровень добычи нефти с 1972 года.