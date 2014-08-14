Немецкий концерн RWE хочет увеличить реверс газа в Украину через Словакию

Немецкий энергетический концерн RWE подал заявку на поставку в Украину еще 8,8 млн кубометров газа в сутки.

Об этом сообщил официальный представитель компании в ходе телефонной конференции, пишет Прайм.

"Мы также участвуем в процедуре Open Season (по приему заявок на поставки газа в Украину по территории Словакии - прим. Прайм), у нас могут появиться права на поставку еще 8,8 млн кубометров газа в сутки в Украину", - сказал представитель RWE.

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Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», к поставкам газа в Украину через Словакию проявили интерес около двух десятков европейских поставщиков. Планируется, что поставки газа из Словакии начнутся уже с 1 сентября этого года. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, ежегодный объем поставок может составить порядка 8 млрд кубометров с дальнейшей возможностью увеличения.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.