В Словакии допускают прекращение поставок газа из России через Украину

Словакия, являющаяся одной из стран-транзитеров российского газа в ЕС, должна быть готовой к прекращению Россией поставок «голубого топлива» через Украину, заявил в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого приводит агентство Reuters.

«Мы должны быть готовы, что такая ситуация действительно может наступить», - сказал Фицо во время встречи с представителями главной газовой компании Словакии SPP, после того как его спросили о возможных перебоях в поставках российского газа.

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Как ранее сообщал УНИАН, 16 июня 2014 года «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Около 40% от экспорта российского газа в ЕС транспортируется через Украину, а далее через Словакию.

В то же время, Словакия является самым мощным газовым коридором для Украины в организации реверсных поставок топлива. Тестовый режим словацкого маршрута должен заработать уже 15 августа.