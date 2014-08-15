Словакия начинает тестировать реверс газа в Украину
01:21, 15 августа 2014Энергетика
1
Коммерческое использование реверсного трубопровода можно будет начать с сентября.
Словакия начинает тестировать реверс газа в Украину / УНИАН
Оператор газотранспортной системы Словакии, компания Eustream, заявила о начале тестирования реверсного газопровода в Украину.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, пишет lb.ua.
"Eustream анонсирует, что с 16 августа начнется тестирование газопровода Вояны-Ужгород. Тестовая фаза будет состоять из запуска, а также проверки надежности", - говорится в сообщении.
Читайте такжеНемецкий концерн RWE хочет увеличить реверс газа в Украину через Словакию
"В начале сентября - по завершению тестирования - можно будет начать стандартное коммерческое использование (реверсного трубопровода)", - отмечает Eustream.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter