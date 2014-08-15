Словакия начинает тестировать реверс газа в Украину

01:21, 15 августа 2014
Энергетика
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Коммерческое использование реверсного трубопровода можно будет начать с сентября.

УНИАН

Оператор газотранспортной системы Словакии, компания Eustream, заявила о начале тестирования реверсного газопровода в Украину.

Об этом говорится в сообщении  на официальном сайте компании, пишет lb.ua.

"Eustream анонсирует, что с 16 августа начнется тестирование газопровода Вояны-Ужгород. Тестовая фаза будет состоять из запуска, а также проверки надежности", - говорится в сообщении.

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"В начале сентября - по завершению тестирования - можно будет начать стандартное коммерческое использование (реверсного трубопровода)", - отмечает Eustream.

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