Словакия начинает тестировать реверс газа в Украину

Оператор газотранспортной системы Словакии, компания Eustream, заявила о начале тестирования реверсного газопровода в Украину.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, пишет lb.ua.

"Eustream анонсирует, что с 16 августа начнется тестирование газопровода Вояны-Ужгород. Тестовая фаза будет состоять из запуска, а также проверки надежности", - говорится в сообщении.

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"В начале сентября - по завершению тестирования - можно будет начать стандартное коммерческое использование (реверсного трубопровода)", - отмечает Eustream.