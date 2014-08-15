ГТС смогут отдать в аренду только западным компаниям

Украинский парламент разрешил аренду системы магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа (ПХГ), но без права их отчуждения. Оператором газотранспортной системы (ГТС) может быть только Украина, которой должно принадлежать не менее 51 процентов акций, пишет "Немецкая волна".

А партнером выступать только компании стран Евросоюза, Соединенных Штатов Америки или Энергетического сообщества. Окончательно участие такой компании в уставном капитале предприятия-оператора ГТС будет принимать Верховная Рада.

Аналогичная схема предусмотрена и для участия западных компаний в предприятии на основе подземных газохранилищ. По словам премьер-министра Арсения Яценюка, иностранный партнер Украины будет обязан "раскрыть всю информацию по поводу структуры своей собственности и показать всех бенефициариев, которые являются владельцами этой компании, а любое изменение структуры собственности компании, выигравшей конкурс, возможно исключительно по согласию украинской стороны". Для выполнения этого закона на базе "Нафтогаза Украины" должны быть созданы два публичные акционерные общества: "Магистральные газопроводы" и "Подземные газовые хранилища Украины".

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Аналитики считают, что закон об аренде ГТС и ПГХ отрезает возможность участия в управлении этими объектами для России и ее нефтегазового монополиста - "Газпрома". В то же время, президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко отметила в интервью украинской прессе, что на Западе достаточно компаний, тесно связанных с Россией, из-за которых Москва может попытаться взять под контроль украинскую ГТС. Эксперты также считают, что принятый парламентом Украины закон не сделает невозможным строительство Россией альтернативного газопровода "Южный поток", но станет одним из козырей Киева и Брюсселя в газовых торгах с Москвой.