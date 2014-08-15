Экспорт нефти из России в Азию достиг рекорда - СМИ

Объем экспорта нефти из России в страны Азии достиг исторического максимума в связи с введением США и Евросоюзом санкций против Москвы и будет продолжать расти, пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету Wall Street Journal.

По сведениям издания, на Азию в текущем году приходилось около 30% всех поставок "черного золота" из России или в среднем 1,2 млн баррелей в день, что является рекордным показателем. Для сравнения: в 2012 году экспорт российской нефти в Азию составил лишь около 20% от общего объема. При этом, как сообщает газета, поставки в Европу снизились. Так, в мае 2012 года ежедневный экспорт нефти составлял около 3,72 млн баррелей, а к июлю этого года он опустился ниже отметки в 3 млн баррелей.

Читайте такжеОбвал на рынке нефти продолжается на фоне роста поставок и снижения спроса