Нефть подешевела до минимума более чем за год

По итогам торгов на нью-йоркской бирже Nymex фьючерсы на Brent с поставкой в августе упали в цене на 2,6% - до 102,08 доллара за баррель.

За последние 2 месяца Brent подешевела почти на 12%, сообщает "Прайм".

В среду Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в стране на 1,4 миллиона баррелей, собственная добыча повысилась до 8,57 миллиона баррелей в сутки и продолжает держаться вблизи максимомов за 28 лет.

В пятницу котировки Brent слабо корректируются вверх. На 9.20 мск августовский фьючерс дорожает на 0,48% - до 102,56 доллара за баррель.

Котировки нефти, возможно, достигли дна, считает аналитик "ВТБ Капитал" в Лондоне Андрей Крюченков.

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После обвала цен, произошедшего в прошлом месяце, участники рынка заняли выжидательную позицию. <...> Рисковая премия к цене почти полностью сошла на нет, и на данном этапе дальнейшее устойчивое снижение стоимости нефти представляется маловероятным. В центре внимания рынка остается ситуация в Украине и Ираке", - отмечает Крюченков.