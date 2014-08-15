Сербия хочет разорвать договор с "Газпромом" о приватизации национальной энергокомпании

Премьер-министр Сербии Александр Вучич, выступая перед журналистами в Белграде, заявил, что страна обратится к властям России относительно пересмотра положений соглашения о приватизации «Нефтяной индустрии Сербии» «Газпром нефтью», передает «Газета.Ru».

По словам Вучича, Сербия «не удовлетворена соглашением по NIS».

Читайте такжеНемецкая RWE снова проведет с "Газпромом" переговоры о цене газа«Проблемы мы будем решать в дружеской беседе с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и Алексеем Миллером», — информировал премьер.

Читайте такжеПрибыль "Газпрома" за первое полугодие упала на 38%Как отметил Вучич, проблема состоит в том, что прибыль NIS основана на добыче «сербского газа и нефти» при самом низком в регионе налоге на добычу в 3%. Другой проблемой, по его словам, является то, что компания в большей степени занимается оптовым бизнесом, и что это укрепило позиции бизнесменов, которые открывают АЗС. Кроме того, Вучич пожаловался, что из €400 млн чистой прибыли нефтекомпании Сербия получает только €29 млн.