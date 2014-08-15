«Нафтогаз» вскоре начнет переговоры о привлечении инвесторов к управлению ГТС

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» намерен в ближайшее время начать официальные переговоры с заинтересованными компаниями из ЕС и США относительно их участия в управлении украинской газотранспортной системой, говорится в сообщении компании.

«Подписание соответствующего соглашения возможно только после его согласования Верховной Радой Украины», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Принятие этого законопроекта - это важный шаг, который позволит уменьшить риски транзита газа по территории Украины, возникшие из-за обострения украинско-российских отношений», - цитирует пресс-служба главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

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Как отметили в компании, привлечение к управлению газотранспортной системой Украины ведущих западных компаний поможет полноценной интеграции нашей страны в единое европейское энергетическое пространство.

«В сложившихся обстоятельствах это единственный действенный путь для защиты энергетических интересов нашего государства», - подчеркивается в сообщении.

«Украинская ГТС останется в государственной собственности. При этом все бизнес-процессы будут построены по европейским стандартам. Это сделает украинскую систему транспортировки газа прозрачной и понятной западным партнерам», - отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2014 года Верховная Рада приняла закон о реформировании системы управления единой газотранспортной системой Украины, которая подразумевает создание специальной компании-оператора, где 49% акций будет продано инвесторам из США и ЕС.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, стоимость украинской газотранспортной системы колеблется в пределах 25-35 млрд долл.

Кроме этого, в начале июня Кабинет министров принял решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль над этими компаниями остается за государством.