На АЭС Украины выработано 236 млн кВт/ч электроэнергии

На атомных электростанциях Украины 14 августа выработано 235,53 млн кВт/ч электроэнергии, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По состоянию на 15 августа в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС - 52-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС - 60-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС - 4-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 710 МВт, для Ривненской АЭС – 2 750 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 745 МВт, для Хмельницкой АЭС – 600 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.