Оккупанты решили национализировать магистральные электросети Крыма

Оккупационная власть Крыма решила национализировать более 1,3 тыс. км магистральных электросетей полуострова. Они перейдут от украинской Крымской электроэнергетической системы (КрымЭС) к крымскому ГУП "Крымэнерго", пишет "КоммерсантЪ".

До 15 августа активы КрымЭС и ее сотрудников планируется перевести в ГУП "Крымэнерго", находящегося в управлении нелегитимного Минтопэнерго Крыма, рассказал "Ъ" источник в отрасли.

Читайте такжеОккупанты Крыма признали, что долго сдерживать цены им не удастся"Крымэнерго" учреждено 24 апреля нелегитимным госсоветом Крыма "для надежной работы электросетей и подстанций".

В Минэнерго РФ "Ъ" подтвердили эту информацию.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму нарастает угроза продовольственного коллапсаКрымЭС владеет инфраструктурой магистральных сетей в Крыму (1353 км ЛЭП 220-330 кВ и 15 подстанций мощностью 3432,8 МВА) и выполняет функции диспетчера. По четырем ЛЭП, крымская часть которых находится у КрымЭС, в Крым поступает более 80% электроэнергии. Ранее деятельность КрымЭС оплачивало "Укрэнерго" за счет тарифа на передачу, но с момента оккупации Крыма Россией финансирование прекратилось из-за невозможности перевода средств.

Читайте такжеУкраина готовит поэтапный план возвращения КрымаОккупанты полуострова уже незаконно национализировали Крымские железные дороги и порты. В мае Минюст Украины оценил ущерб от потери Крыма в 1 трлн гривен (2,76 трлн руб.), а в июле глава Минэнерго страны Юрий Продан заявил, что Киев потерял объекты ТЭК в Крыму на $300 млрд.

После перехода сетей к "Крымэнерго" регион утвердит им тариф. В Минэнерго РФ заявили, что он составит 0,12 руб. за кВт ч. В нелегитимном комитете по тарифам и ценам Крыма сказали, что ставка не утверждена, но будет близка к этому уровню. В других регионах РФ тариф магистральных сетей во второй половине 2014 года выше — 0,187 руб. за кВт ч. Договора на транзит заключат с гарантирующими поставщиками (ГП) электроэнергии Крыма, в том числе с ДТЭК "Крымэнерго" Рината Ахметова, поясняют в комитете.