«Энергоатом» создал комиссию по вопросам погашения задолженности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Энергоатома».

Согласно сообщению, в соответствии с изменениями, вступившими в силу с 1 августа 2014 года, установлено, что процедура погашения задолженности предприятиями ТЭК действует до 1 января 2016 года.

«Мы получили шанс очистить предприятие от просроченных задолженностей прошлых лет и должны его использовать полностью в отведенный законом срок - до конца 2015 года», - цитирует пресс-служба слова главы «Энергоатома» Юрия Недашковского.

В компании отметили, что погашение задолженности осуществляется с применением таких механизмов, как проведение взаиморасчетов, реструктуризация задолженности, списание отдельных видов задолженности, заключение с кредиторами мировых соглашений, договоров о порядке погашения задолженности.

«Нерешение вопросов долговых обязательств, накопленных в предыдущий период, крайне негативно отражается на работе предприятий ТЭК в целом и ГП НАЭК «Энергоатом» в частности», - подчеркивается в сообщении.

Так, в случае прекращения действия закона №2711 «О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса» (его действие продлевается на каждый последующий год Верховной Радой), кредиторы автоматически начнут процессы банкротства предприятий ТЭК.

Напомним, что в 2008 и 2011 годах временная приостановка действия процедуры погашения задолженности предприятий ТЭК, установленной законом №2711, привела к прекращению моратория на возбуждение дел о банкротстве в отношении предприятий ТЭК. В соответствии с этими обстоятельствами в 2008 и 2011 годах кредиторы инициировали возбуждение дел о банкротстве предприятий энергетической отрасли, в связи с чем суды ввели моратории на удовлетворение требований кредиторов - приостановку исполнения предприятиями энергетики денежных обязательств и обязательств по уплате налогов и сборов.

«Возбуждение судами дел о банкротстве чревато требованием коммерческих банков по досрочному погашению текущих кредитов, пересмотра процентных ставок по кредитам в сторону увеличения», - говорится в сообщении.

«ГП НАЭК «Энергоатом» плодотворно сотрудничает с международными финансовыми учреждениями, и наличие неурегулированных долговых обязательств существенно затрудняет привлечение кредитных средств для реализации инвестиционных проектов», - подчеркивается в сообщении компании.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.