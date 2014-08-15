Санкции Украины станут колоссальным ударом для российского «Газпрома» - эксперт

Санкции Украины против России в энергетической сфере в случае их применения будут мощным ударом для «Газпрома», заявил в интервью УНИАН президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

«Что бы ни говорили в Кремле, «Газпроме», но по итогам прошлого года боле 53% экспортных потоков российского газа на европейские рынки прошло через украинскую ГТС. Если эти 53% в одночасье выпадают, то это для России – очень серьезный удар, сгорает сразу более половины экспортной выручки «Газпрома». В прошлом году она составила 67 млрд долларов. Плюс результаты введения «газовой» блокады Украины, что для «Газпрома» тоже измеряется приблизительно в 12 млрд долларов. То есть санкции – удар колоссальной силы для «Газпрома», - сказал Гончар.

Читайте такжеВерховная Рада приняла закон о санкцияхПри этом эксперт подчеркнул, что введение санкций должно происходить при разумной и полной информированности официальным Киевом Европейской комиссии и стран-потребителей российского газа в целом. Разъяснений со стороны НАК «Нафтогаз Украины» недостаточно.

«Нафтогаз» - это корпоративный уровень. Необходимо, чтобы было сделано аналогичное заявление на уровне правительства. Никто до сих пор не удосужился разъяснить европейцам, что имеется в виду под санкциями. А закон о санкциях должен стать стимулом для Еврокомиссии и компаний ЕС изменить подходы к схеме ведения газового бизнеса на линии Россия-Украина-ЕС. Это нужно сделать и для того, чтобы подтолкнуть европейцев к действиям. В Европе с недоверием относятся как к Украине, так и к России. И неважно, что Украине доверяют больше, будут прислушиваться к «Газпрому», который в очередной раз заявит – Украина рисковый партнер. На этом и базировался, пусть и не в первую очередь, «горячий» сценарий в Украине Путина – «превращение» Украины в черную транзитную дыру, так сказать, ресурсная война Кремля. А в Европе расслабились. У нас гибнут люди, а у них - сезон отпусков. А вот относительно транзита газа они сразу засуетятся», - подчеркнул Гончар.

Читайте такжеСША ужесточили правила внесения российских компаний в санкционный списокКак сообщал УНИАН, 14 августа парламент Украины принял закон о санкциях против России, предусматривающий более 20 видов ограничительных мер, в том числе прекращение транзита энергоресурсов. Это позволит правительству в ближайшее время передать на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны санкционный список из 172 физических и 65 юридических лиц из РФ и ряда других стран, поддерживающих российскую агрессию на востоке Украины.

В преддверии принятия закона «Нафтогаз» обратился к европейским компаниям с предложением пересмотреть свои договоры с «Газпромом» на транзит российского газа через территорию Украины, подтвердив свою готовность и в дальнейшем так же безупречно обеспечивать транспортировку топлива европейским потребителям.

Cразу после анонсирования премьер-министром Яценюком законопроекта о санкциях вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Эттингер заявил, что санкции по транзиту газа требуют пересмотра условий контрактов, что, в свою очередь, затянется во времени и несет в себе риски. Он считает, что данный вопрос должен быть обсужден в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС. Сейчас эта встреча готовится.