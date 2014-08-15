К применению санкций против «Газпрома» нужно подходить осторожно - эксперт

Санкции против российского «Газпрома» в отношении транзита газа должны быть введены только в случае вооруженного вторжения России на территорию Украины, в остальном к ограничительным мерам нужно подходить осторожно. Об этом заявил в интервью УНИАН президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

«Единственный сценарий применения санкций – прямое вооруженное вторжение России на территорию Украины. Тогда у нас не остается другого выхода, как задействовать все возможные механизмы противодействия агрессору. Во всех других случаях, отличных от вооруженного вторжения, с санкциями нужно быть очень осторожными, иначе мы можем навредить сами себе», - сказал эксперт.

Гончар назвал ряд рисков поспешного введения санкций против «Газпрома».

Читайте такжеВерховная Рада приняла закон о санкциях«Во-первых, введение санкций сыграет на руку «Газпрому», который в очередной раз заявит – главной проблемой транзита российского газа в Европу является Украина, о чем, мол, мы Брюсселю говорим с 2006 года. И мы прекрасно понимаем разницу потенциалов мощности нашей пропаганды и российской, чьи интерпретации будут доминировать. Причем россияне уже сделали соответствующие заявления, не дожидаясь принятия закона о санкциях. Но это – цветочки. Второй риск – санкции, независимо от того, поймут в Брюсселе нашу правоту или нет, могут вынудить ЕС пойти навстречу пожеланиям «Газпрома» и исключить из Третьего энергопакета Северный и Южный потоки. И третье – самый опасный риск: санкции могут спровоцировать вооруженное вторжение России, которое она будет мотивировать тем, что ей нужно применить все силы и средства для защиты газовых экспортных потоков в Европу», - подчеркнул Гончар.

По его словам, еще в апреле был принят, а в июле вступил в силу закон о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросу создания ведомственной охраны для обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. В документе есть позиция, связанная с тем, что ведомственная охрана предприятий, которые занимаются добычей и переработкой углеводородного сырья, должна обеспечить как защиту ТЭК, так и доставку продукции, поставляемой по государственному контракту.

Читайте такжеЕС готов обсудить возможность покупки газа на украинско-российской границе«Хотя формулировка – «ведомственная охрана», но мы же понимаем, что на самом деле она будет из себя представлять. Та же история, что и с «гуманитарным конвоем». Таким образом, внезапный режим применения санкций может привести вместо желаемого к противоположному эффекту», - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 14 августа парламент Украины принял закон о санкциях против России, предусматривающий более 20 видов ограничительных мер, в том числе прекращение транзита энергоресурсов. Это позволит правительству в ближайшее время передать на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны санкционный список из 172 физических и 65 юридических лиц из РФ и ряда других стран, поддерживающих российскую агрессию на востоке Украины.

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