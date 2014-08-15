Кабмин уволил вице-президента «Энергоатома», назначенного Азаровым

Кабинет министров уволил с должности вице-президента государственной компании «Энергоатом» Валерия Розова в связи с сокращением должности.

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 13 августа.

Розов был назначен на указанную должность Кабинетом министров Николая Азарова в октябре 2013 года.

Справка УНИАН. Валерий Розов родился и долгое время проживал в г. Енакиево Донецкой области. Окончил Донецкий политехнический институт. Был учредителем ликвидированных ООО "ТП-2000", "Фирма Технопром", "Орион", "Ровакс". Занимал руководящие должности в ликвидированной "Украина ЛТД".

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