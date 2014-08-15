Польша может запретить ввоз российского угля

Польша рассматривает возможность ввести санкции на импорт угля из России, сказал министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Как пишет Reuters, Польша - один из самых ярых сторонников ужесточения санкций Европейского союза в отношении России. У Польши также собственная угольная промышленность, способная конкурировать с российским импортом.

"Что касается угля, это было предметом серьезных размышлений," - сказал Сикорский на пресс-конференции, когда его спросили о призывах к эмбарго на импорт российского угля. Он отказался дать более подробную информацию.

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По расчетам Reuters на основе данных железнодорожной статистики, в январе-марте 2014 года экспорт угля из России в Польшу составил 1,271 миллиона тонн.