ЕС призывает Украину и Россию не ставить под угрозу бесперебойность поставок газа в Европу

Европейский Союз призывает Россию и Украину как можно скорее достичь соглашения по поставкам газа и воздержаться от любых действий, которые поставят под угрозу бесперебойность поставок в ЕС.

«Совет ЕС поддерживает усилия Европейской Комиссии, направленные на содействие возобновлению переговоров между Украиной и Россией об условиях поставок газа, и настоятельно призывает обе стороны достичь соглашения как можно быстрее. Это соглашение имеет решающее значение в обеспечении безопасности поставок газа в Украину, а также для беспрепятственного транзита природного газа через территорию Украины», - говорится в выводах Совета ЕС по вопросам иностранных дел, внеочередное заседание которой состоялось в пятницу Брюсселе.

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В этой связи Совет ЕС считает, что Россия и Украина должны преследовать эти две цели, и «не должно быть предпринято никаких действий ни одной из сторон, которые могут иметь негативный эффект для их достижения».

В выводах отмечается, что Совет ожидает будущие трехсторонние консультации Украина-Россия-ЕС по вопросам энергетики на уровне министров в сентябре и выражает надежду, что эти консультации будут использованы в полной мере, чтобы достичь конкретного прогресса.

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«Безопасность поставок энергоресурсов, в том числе, путем совершенствования взаимосвязей, имеет для ЕС первостепенное значение. Совет вновь заявляет о том, что украинская газотранспортная система нуждается в срочной модернизации с целью обеспечения безопасных поставок энергоносителей через территорию Украины. Совет призывает украинскую власть тесно координировать с Европейской Комиссией любые действия, которые могут поставить под угрозу бесперебойность поставок энергоносителей в страны ЕС", - говорится в выводах.