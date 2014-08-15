«Укртатнафта» готова компенсировать государству расходы, связанные с выплатами по решению суда

20:45, 15 августа 2014
Энергетика
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В конце июля Гаагский международный арбитражный суд принял решение в деле «Татнефть против государства Украина».

job-sbu.org

ПАО «Укртатнафта» заявляет о своей готовности компенсировать Украине все расходы, связанные с выплатами по решению Гаагского международного арбитражного суда.

Об этом сообщает сектор по связям с общественностью ПАО «Укртатнафта».

Отмечается, что в конце июля текущего года Гаагский международный арбитражный суд принял решение в деле «Татнефть против государства Украина».

"Принимая во внимание итоги упомянутого судебного разбирательства, ПАО «Укртатнафта» заявляет о своей готовности компенсировать государству все расходы, связанные с выплатами по данному решению суда", - сказано в сообщении.

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